Uomini e Donne: nuova fiamma per Luca Daffrè

Luca Daffrè, ex corteggiatore di Uomini e Donne, ha trovato una nuova fiamma. A mostrarlo è stato proprio lui con una foto pubblicata sul suo profilo di Instagram.

LUCA DAFFRE’: IL SUO PERCORSO A UOMINI E DONNE – Luca ha partecipato prima a Temptation Island come tentatore e poi come corteggiatore per Teresa Langella che però non credeva alla sua buona fede.

Angela Nasti invece gli aveva dato credito e lo aveva fatto scendere nuovamente per farsi corteggiare proprio da lui. Tra i due le cose però non sono andate molto bene in quanto il ragazzo non è stato la sua scelta.

LUCA DAFFRE’ OGGI: UNA NUOVA FIAMMA – Daffrè ha postato una foto nella quale si mostra con una ragazza bionda di spalle. Il suo nome è Camilla Caimi.

Si tratta di una bella modella che vanta un numero elevato di followers su Instagram. Un utente ha scritto: “Vedi il karma, mille volte meglio della Nasti”, lui ha risposto con tanto di faccina compiaciuta.