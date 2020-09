Uomini e Donne, nuova polemica per Beatrice Valli dopo il Festival di Venezia

Beatrice Valli, ex protagonista di Uomini e Donne e influencer, è spesso soggetta a polemiche sul web a causa di alcune sue dichiarazioni o gesti che fanno spesso infuriare i fan. La 25enne, già mamma di tre figli, è prossima al matrimonio con Marco Fantini, ex tronista conosciuto proprio all’interno del dating show. In questi giorni, ha ricevuto parecchie critiche, andiamo per gradi.

BEATRICE VALLI FA UNA BATTUTA SULLE DONNE SENZA FIGLI – Nelle scorse ore, la Valli ha risposto ad alcune domande sui social per tenere compagnia ai follower. Una di loro le ha chiesto come fosse la vita con dei bambini ma la risposta dell’influencer ha generato un’ondata di polemiche e critiche. “Quando donne senza figli mi dicono ‘sono stanca’, non oso immaginare con tre figli” ha risposto Beatrice Valli con tanto di emoji sorridenti.

Questa dichiarazione ha sollevato numerose polemiche poiché non è di certo la prima volta che la Valli fa esternazioni giudicate superficiali dal web. Questa volta è toccata alle donne senza figli, le quali potrebbero essere stanche per altri innumerevoli motivi. Successivamente, l’influencer si è scusata per le frasi dette ma ha cercato di difendersi dicendo che le sue parole sono state travisate poiché la sua voleva essere una battuta.

SUL RED CARPET DI VENEZIA – Beatrice Valli ha partecipato assieme al compagno alla 77esima edizione della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia. La ragazza ha sfoggiato un abito rosso firmato Georges Hobeika incantando tutti i presenti a soli pochi mesi dal parto dell’ultima figlia. Una volta tornata a casa, l’influencer ha condiviso sul suo profilo alcuni scatti, ricevendo parecchie critiche.

UNA STORIES DI TROPPO – Beatrice ha ripubblicato tra le varie foto su Instagram una in cui viene fatto il paragone tra lei e l’ex politico e concorrente di Ballando con le Stelle, Nunzia De Girolamo. Il problema di questo paragone è la citazione con cui viene introdotto: “Quando ordini su internet” vs “quello che ti arriva a casa”. Un gesto inappropriato secondo gli utenti del web. Entrambe con un abito rosso, sono state subito messe a confronto generando competizione. Tuttavia, il gesto della Valli non è piaciuto. Voi da che parte state?