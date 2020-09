Uomini e Donne: nuove accuse su Sophie Codegoni

Negli ultimi giorni Sophie Codegoni è stata accusata da Sara Croce, bonas di ‘Avanti Un Altro’ di essere uscita con ragazzi fidanzati senza farsi troppi problemi. La ragazza ha anche ammesso che sarebbe uscita con uno dei suoi ex.

A commentare quanto detto sono state anche alcune fan di Deianira Marzano. Un utente ha infatti fatto una segnalazione in privato all’influencer in cui ha accusato, ancora una volta, l’attuale tronista.

LE ACCUSE CONTRO SOPHIE CODEGONI – La ragazza ha già fatto chiacchierare molto il web sia per la sua giovane età, ha infatti soli 18 anni, sia per il fatto che lavori nel negozio di Chiara Ferragni. Si sono infatti diffuse alcune dichiarazioni pesanti sul suo conto.

LA SEGNALAZIONE DI DEIANIRA MARZANO – L’utente che ha fatto la segnalazione a Deianira ha confessato che Sophie avrebbe frequentato il ragazzo della sua migliore amica. Quest’ultima, per vendicarsi, sarebbe andata a letto col ragazzo di Sophie. Il tutto sarebbe avvenuto qualche anno fa, quando la ragazza era ancora più giovane.

Sophie, intanto, non può replicare alle accuse in quanto sta partecipando a Uomini e Donne ed è sul trono. Non sappiamo se quanto detto sia veritiero o meno, potrebbe essere un modo per infangare la ragazza, chi può dirlo. E voi cosa ne pensate?