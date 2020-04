Uomini e Donne, nuovo amore per Andrea Iannone dopo Giulia De Lellis?

Ha fatto molto discutere la fine della relazione tra Andrea Iannone e Giulia De Lellis. Dopo una serie di indizi lasciati sui social, l’influencer romana ha chiuso con il pilota ed è tornata tra le braccia del suo ex, Andrea Damante. Tuttavia, pare che Iannone si sia ripreso!

LA FINE DELLA STORIA CON GIULIA – Rimane ancora il mistero attorno alla fine della relazione tra Giulia e Iannone, i due non si sono affatto pronunciati su questa situazione. In molti credono che l’influencer abbia rivisto Damante alla Milano Fashion Week e da quel giorno abbia ripreso a sentirlo. Gli amici di Iannone, invece, sostengono che Giulia l’abbia lasciato appena dopo scoperto che il pilota è risultato positivo al test anti doping.

IANNONE SI SFOGA SUI SOCIAL – Dopo la fine, Andrea è tornato a parlare sui social, senza rivelare troppi particolari. Il ragazzo è apparso agli occhi dei fan molto deluso e triste, tuttavia, ha sempre dichiarato di stare bene. Non troppo, basti pensare al lungo sfogo pubblicato qualche tempo fa in cui non faceva nomi ma tra le righe si leggeva quello di Giulia De Lellis. Insomma una bella batosta per il pilota!

LE VOCI SUL PRESUNTO FLIRT CON VERONICA BURCHIELLI – Qualche giorno fa, i maggiori siti di gossip hanno lanciato un rumor su un possibile flirt con Veronica Burchielli, ex tronista ed ex fidanzata di Alessandro Zarino. Questo gossip è stato subito smentito dalla ragazza, la quale ha giustificato una serie di likes al pilota svelando di essere una grande appassionata di moto.

NUOVO AMORE PER ANDREA IANNONE? – In queste ore, però pare che la possibilità di un nuovo amore per il pilota sia ritornata. Secondo quanto riportato da Very Inutil People, sembrerebbe proprio che Iannone abbia voltato pagina dedicandosi ad un nuova storia (quarantena permettendo). Alcuni indizi molto chiari farebbero pensare che la ragazza sia Cristina Buccino, con oltre 2 milioni di follower. I due hanno iniziato a seguirsi pochi giorni fa e da lì c’è stato un incessante scambio di likes! Inoltre, il pilota nelle sue Ig Stories ha condiviso una canzone dal titolo “Cristina” con tanto di emoticon assai criptiche. Che sia dedicata alla Buccino?