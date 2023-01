Uomini e Donne, nuovo amore per Cristian Gallella: parla la sua fidanzata

Con l’arrivo del 2023, Cristian Gallella, ex protagonista di Uomini e Donne, ha deciso di rendere pubblica la sua nuova storia d’amore. L’ex tronista ha così presentato sui social la sua nuova fidanzata, la giornalista Sofia Oranges.

“Ecco come ci siamo conosciuti” – Dopo la fine della sua relazione con Tara Gabrieletto, Cristian ha ritrovato nuovamente l’amore. A far breccia nel cuore dell’ex volto del dating-show è Sofia, presentata agli utenti del ragazzo attraverso un post di Instagram. Attraverso un’intervista a Calciomercato, la giornalista di Sport Italia ha spiegato come ha conosciuto il fidanzato.

Stando a quanto raccontato dalla ragazza, il primo incontro tra lei e Cristian Gallella è avvenuto in un locale in centro a Roma. Uno scambio di sguardi che ha stregato l’ex tronista, spingendolo a cercare Sofia su Instagram:

“C’è stato uno scambio di sguardi e nient’altro. Però io avevo taggato quel locale e lui è riuscito a rintracciarmi sui social, dove abbiamo iniziato a chiacchierare. Io, però, sono molto diffidente e non ci siamo mai incontrati di persona. Fino a quando, un giorno, lui mi ha fatto recapitare 100 rose rosse con un bigliettino con scritto una dedica, io l’ho ringraziato per il pensiero e successivamente ci siamo incontrati. Da quel momento siamo rimasti sempre insieme”.

Nonostante il clamore mediatico che ha suscitato il post su Instagram, la Oranges si è detta per nulla interessata al mondo del gossip. Continuando a parlare della sua storia con l’ex tronista di Uomini e Donne, la ragazza ha rivelato che loro due hanno una passione in comune:

“Lui è anche un grande appassionato di calcio, è uno sfegatato tifoso interista e mi ha sempre aiutato molto, io lo definisco un’enciclopedia sul calcio. Questo anche perché, prima di intraprendere la sua carriera televisiva, lui giocava a calcio: è arrivato fino in Serie C con la Valenzana. Quindi condividiamo anche la passione per il calcio, siamo molto compatibili da questo punto di vista. Sicuramente lo vedremo anche su TV PLAY, dove lo ospiteremo per parlare di calcio, cosa in cui è molto bravo”.