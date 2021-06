Uomini e Donne, nuovo amore per Giordano Mazzocchi? Spunta una nuova foto

Giordano Mazzocchi, stando alle segnalazioni arrivate a Deianira Marzano, ha una nuova fidanzata. Il ragazzo, noto per aver partecipato a Uomini e Donne, starebbe mantenendo la sua nuova relazione molto segreta. Vediamo cosa è successo.

LA SEGNALAZIONE – Come pubblicato in un nostro articolo precedente, da come si apprende dai messaggi che la Marzano ha ricevuto, la presunta fidanzata dell’ex corteggiatore si chiamerebbe Anna. Lei è una parrucchiera di Rovigo. Inoltre, pare che i due si seguirebbero sui social da qualche mese, vedendosi nei weekend, insieme agli amici di Giordano, cercando così di non destare sospetti.

I GESTI DI GIORDANO MAZZOCCHI – Dopo che la Marzano ha pubblicato queste segnalazioni, mettendo anche in luce il fatto che il ragazzo si “nascondesse”, ecco che il Mazzocchi ha cambiato tattica. L’ex corteggiatore di Uomini e Donne ha iniziato a pubblicare sui social diverse foto della ragazza, senza però taggarla.

L’ultima foto pubblicata da Giordano mostrerebbe in primo piano una ragazza, la presunta Anna di Rovigo. Tuttavia, non compare il tag pertanto non sappiamo se sia effettivamente lei.

La Marzano, infatti, si è domandata come mai il ragazzo non avesse inserito il nome della presunta fidanzata, forse per tutelare la sua privacy. Qualcuno ha avanzato anche l’ipotesi che il ragazzo potesse in qualche modo vergognarsi poiché lei non è famosa, ma non ci sono conferme.