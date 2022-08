Uomini e Donne, nuovo amore per Oscar Branzani? Scoperta l’identità della ragazza

C’è un nuovo amore per Oscar Branzani, noto ex tronista di Uomini e Donne. Dopo la burrascosa fine della sua storia con Eleonora Rocchini e i presunti flirt mai confermati, il ragazzo è tornato nel mirino della cronaca rosa.

NUOVO AMORE? – Branzani è noto ai telespettatori per la sua partecipazione a UeD, dove ha scelto di andarsene dal programma insieme alla Rocchini. La loro è stata una lunga e romantica storia, finita inaspettatamente qualche anno fa.

Mentre Eleonora è al fianco di Nunzio Moccia, ex fidanzato della sorella di Oscar, di quest’ultimo non si è più saputo molto. A parte qualche presunto flirt, l’ex tronista sembrava non aver trovato l’amore almeno fino ad oggi.

Nelle scorse ore non è sfuggito al popolo di Instagram.l’IG Story condivisa da Oscar. Branzani ha condiviso .uno scatto in cui si vede la sua mano stringere una femminile. A svelare l’identità della ragazza è stato Veryinutilpeople:

“Il suo nome è Alexia Cotruta. Circolano diverse notizie circa le sue origini: c’è chi sostiene che sia rumena e viva in Sardegna. Una nostra fonte, invece, ci ha comunicato che sarebbe moldava e vivrebbe a Padova. Sappiamo per certo che ha 20 anni, e parrebbe che Oscar la corteggi da inizio estate. Proprio ieri sera sono stati avvistati al Ritual Club in Costa Smeralda”.