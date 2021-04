Uomini e Donne, nuovo flirt per Sophie? “È l’ultimo dei miei pensieri”

Da quanto appreso negli ultimi giorni, è già scoppiata una delle ultime coppie nate a Uomini e Donne. Si tratta di Sophie Codegoni e Matteo Ranieri, finiti al centro dei rumors già giorni prima dell’annuncio. Si vociferava già da tempo che tra i due tirasse aria di crisi e dopo qualche smentita, i ragazzi hanno voluto chiarire le cose.

E se Matteo appare poco attivi sui social, ad attirare l’attenzione degli utenti di Instagram è la giovane ex tronista. In questi ultimi giorni, infatti, si parla di vari e presunti flirt. Sarà vero? La Codegoni ha deciso di dire la sua.

“È l’ultimo dei miei pensieri” – Per via di alcune IG Stories condivise recentemente, dove la ragazza si mostrava in compagnia di Gianluca De Matteis, suo ex corteggiatore, si era già gridato al flirt. La presenza del ragazzo era infatti apparsa sospetta, tanto che in molti hanno iniziato a pensare ad una possibile frequentazione.

I gossip su Sophie, però, non sono finiti qui. Nelle ultime ore, sempre dopo alcune storie di Instagram, è spuntato un nuovo ragazzo. Si tratta di una persona estranea al mondo dello spettacolo, ma che la ragazza avrebbe conosciuto durante la sua esperienza a Uomini e Donne.

Vista l’insistenza dei fan e del mondo del gossip, la Codegoni ha deciso di parlare di questi rumors: “Tutte le cose che stanno uscendo: flirt, fidanzamenti e tutto e di più…In questo momento non ho né la testa né la voglia di avere flirt in giro…Fidatevi che è il mio ultimo pensiero…”.

Inoltre l’ex tronista è apparsa abbastanza infastidita da tutto ciò. A far innervosire la ragazza è stato il fatto che non appena viene vista con un ragazzo, tutti parlando di flirt e frequentazione:

“La cosa che più mi fa arrabbiare è che nel 2021 non è ancora entrata nella testa che esiste l’amicizia tra uomo e donna…Il 90% dei miei amici sono uomini…”.

Sarà realmente così? Nonostante tutte queste smentite, non smettono le segnalazioni che la vedono insieme al ragazzo estraneo dei social e della TV.