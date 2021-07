Uomini e Donne, Oscar Branzani e Silvia Corrias: flirt in corso? Ecco cosa c’è tra i due

Oscar Branzani ha un nuovo flirt in corso? L’ex tronista ha trascorso un po’ del suo tempo a La Maddalena in compagnia di Silvia Corrias. Vediamo cosa è successo e la notizia riportata da Very Inutil People.

UN NUOVO FLIRT? – Conosciamo meglio Silvia Corrias: la ragazza è classe 1991, originaria di Cagliari. Quest’ultima è la ex moglie di Lucas Peracchi e ha avuto anche un flirt con Giorgio Alfieri. Silvia ha accompagnato il Branzani nel mare della Sardegna poiché impegnato a realizzare una collaborazione per un ente turistico.

I due hanno condiviso diversi contenuti insieme, non hanno mai avuto intenzione di nascondersi agli occhi di fan e paparazzi. Dalle foto, infatti, pare che i due siano molto affiatati e sorridenti. Cosa bolle quindi in pentola?

UNA BELLA AMICIZIA – Purtroppo per le fan di Oscar, il ragazzo non ha attualmente un flirt in corso con nessuna donna. Quella con Silvia è una bella amicizia, un forte legame ma nulla più. Chissà cosa riserverà il futuro ai dure ragazzi ma per ora sicuramente non una storia d’amore.

Dopo la bufera mediatica che ha coinvolto l’ex tronista con la sua ex fidanzata Eleonora Rocchini, chissà se il ragazzo si lascerà andare ad una nuova relazione. Per ora si pensa solo al lavoro e alle vacanze. Per vedere le foto in questione, cliccate qui.