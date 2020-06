Uomini e Donne, Oscar Branzani ed Eleonora Rocchini sono tornati insieme?

Dopo un periodo burrascoso, pare che sia tornato il sereno tra Eleonora Rocchini e Oscar Branzani, ex protagonisti di Uomini e Donne. I due si erano lasciati molto male e sono volate querele e diffide. Tuttavia, secondo l’indiscrezione sulla pagina Instagram Very Inutil People, la coppia sembrerebbe essere tornata insieme.

LA SEGNALAZIONE DI VIP – I fan hanno chiesto, tramite box delle domande, di avere delle notizie riguardo Oscar Branzani ed Eleonora Rocchini. L’amministratore di Very Inutil People ha notato delle instagram stories di Eleonora a casa dell’ex tronista. “Secondo me sono tornati insieme perché cucciola di foca fa le storie da casa di Oscar, quindi secondo me fanno l’amore” ha risposto la pagina alla domanda.

Nonostante questi dettagli, i due non hanno confermato di essere di nuovo una coppia, per ora tutto tace. I segnali, però, sono inconfondibili: Eleonora si trova a casa di Oscar, per cosa, se non stare assieme?

LA FINE DELLA RELAZIONE – La fine della loro storia d’amore ha fatto il giro del web poiché, dopo essersi lasciati male, Eleonora ha iniziato a frequentare l’ex fidanzato della sorella di Oscar Branzani, nonché suo amico. La notizia ha fatto parecchio scalpore e le due ragazze hanno attuato una vera e propria guerra social, con tanto di legali in mezzo.

Anche Oscar non ha preso molto bene questa decisione della sua ex fidanzata e pare abbia preso le parti della sorella. “Non risponderò a nessuna provocazione, sono diventato un uomo nel tempo, ma davanti a tutta questa diffamazione mi difenderò per vie legali. […] Con quale coraggio ti permetti di infangare la mia persona, la stessa persona che ti ha dato tutto ciò che ora hai a tua disposizione. Mi vergogno di ciò che sei diventata“ scrisse Oscar molto tempo fa su Instagram, quando decise di far finire questa storia con una querela. Tutto perdonato?