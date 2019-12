Uomini e Donne, Oscar Branzani ha una nuova ragazza

In questi giorni Oscar Branzani, ex tronista di Uomini e Donne, è tornato alla ribalta con un nuovo sfogo su Instagram rivolto a Eleonora Rocchini, ex fidanzata conosciuta proprio all’interno del dating show di Maria De Filippi. Tuttavia, pare che il ragazzo abbia ritrovato la serenità con una bella modella.

LA ROTTURA CON ELEONORA ROCCHINI E LO SFOGO SUI SOCIAL – Oscar ed Eleonora hanno sofferto molto dopo la fine della loro storia ma se lei è riuscita ad andare avanti, per lui non è stato così semplice. L’ex tronista, infatti, si è più volte sfogato su Instagram sperando di tornare con lei. Ieri, però, il suo sfogo è stato molto più pesante del previsto e anche se non sono stati fatti nomi, il pensiero dei fan è andato subito ad Eleonora Rocchini.

OSCAR SI È FIDANZATO DI NUOVO? – Pare, però, che Oscar abbia ritrovato la serenità accanto ad una modella che lavora nel suo brand di bikini. La ragazza si chiama Carmela Generali, è una bellissima modella napoletana e le sue Ig Stories parlano chiaro: passa molto tempo assieme al Branzani. Inoltre, delle fonti vicine alla coppia hanno confermato la storia d’amore. Arriverà la conferma dei diretti interessati?

https://www.instagram.com/p/B399iLLI4fI/?utm_source=ig_embed&ig_mid=B1B77FFA-3E4F-4FE6-90D1-CAB3FC29DAF1