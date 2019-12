Uomini e Donne, Oscar Branzani si sfoga su Instagram contro Eleonora Rocchini?

L'ex tronista si è sfogato nuovamente contro la sua ex fidanzata, anche se non ha fatto nomi.

Oscar Branzani ed Eleonora Rocchini ormai non sono più una coppia da tempo. Se lei, però, è riuscita a superare la cosa, lui continua a sfogarsi sui social.

LA LORO STORIA D’AMORE – I due erano una delle coppie più belle uscite dal dating show di Maria De Filippi. Con Eleonora è stato quasi un colpo di fulmine, la ragazza ha conquistato Oscar per la sua genuinità, simpatia e sicuramente la sua bellezza. La loro storia è durata diversi anni tanto da portare Eleonora a lavorare per il brand di costumi del Branzani, ovviamente in veste di modella. Purtroppo, però, la relazione si è chiusa qualche tempo fa e pare che Oscar si stia ancora leccando le ferite.

LO SFOGO DI OSCAR BRANZANI SU INSTAGRAM – Dopo la rottura, Oscar ha sempre parlato con malinconia e tristezza e ha definito la sua ex ragazza “fiore bellissimo” invocandone la coscienza. Il ragazzo ha dichiarato di non avere un nuovo amore, segno che non ha evidentemente dimenticato la sua bella Eleonora. Tuttavia, nelle ultime ore pare che l’amarezza e la delusione abbiano preso il sopravvento perché l’ex tronista ha pubblicato su Instagram un duro attacco rivolto verso di lei (o così sembra).

“Ti rendi conto di essere fortunato solo dopo aver realizzato che una me**a invece di te sceglie un suo simile” scrive il Branzani sul social. A chi saranno rivolte queste parole ricche di rabbia? Forse proprio alla sua ex Eleonora. Quest’ultima continua a frequentare l’ex ragazzo della sorella Dalila, Nunzio? Se così fosse, si spiegherebbe la reazione di Oscar Branzani.

