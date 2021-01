Uomini e Donne, ospiti in studio Sossio e Ursula: rivelazioni e lacrime

Per la gioia dei veterani di Uomini e Donne, sono stati ospiti in studio Sossio Aruta e Ursula Bennardo. Anche nella puntata andata in onda oggi pomeriggio, il programma ha regalato tante emozioni al pubblico. Non sono infatti mancate le rivelazioni e le lacrime.

“Non gli si può dire nulla” – Coppia storica e amata dai fan del dating show, Sossio e Ursula hanno raccontato la loro storia d’amore. Stando a quanto rivelato dalla donna, tra lei e il compagno non mancherebbero i litigi. Il motivo? A detta della Bennardo sarebbe il carattere del suo futuro marito.

Sempre secondo le parole dell’ex volto di UeD, l’Aruta non sarebbe realmente come si mostra davanti a tutti. La donna si considera una persona solare, giocherellona, mentre il compagno sarebbe molto serio. Inoltre, Ursula ha rivelato:

“Lui è molto permaloso, non gli si può dire nulla. Mi sono messa in discussione, ho provato con la dolcezza. È peggiorato da quando l’ho conosciuto”.

SORPRESA PER SOSSIO – Nonostante non manchino le discussioni, l’ospitata in studio è stata per la Bennardo l’ennesima occasione per dimostrare a Sossio il suo amore. Ha infatti organizzato una sorpresa, regalando una collana con tanto di lettera d’amore, letta proprio in puntata. Davanti a tutto ciò, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip non è riuscito a trattenere le lacrime.

Stando a quanto spiegato in studio, la coppia ora starebbe pensando al tanto desiderato matrimonio.