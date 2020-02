Uomini e Donne Over, Anna Tedesco si sfoga su Instagram

Il Trono Over di Uomini e Donne sta raccogliendo molti più consensi rispetto al Classico formato da giovani. Le vicende di Gemma Galgani, le sfuriate di Barbara e i segreti di Armando suscitano più curiosità delle vicende dei ragazzi.

ANNA TEDESCO ATTACCATA SU TUTTI I FRONTI – La dama Anna Tedesco è tornata proprio quest’anno, dopo una lunga assenza a causa di problemi personali. La donna ha sempre fatto molta fatica a trovare l’uomo giusto all’interno del programma ed è per questo che viene continuamente attaccata, soprattutto da Gianni Sperti. L’opinionista, infatti, non perde mai l’occasione per ribadire che secondo lui la donna è falsa e che se non riesce a trovare un uomo è perché fuori ha già un compagno. L’obiettivo principale della Tedesco è la notorietà. Anche la conoscenza con il giovane Mattia purtroppo è naufragata e pare che Anna ci sia rimasta molto male.

ANNA SI SFOGA SU INSTAGRAM – In queste ore la dama si è sfogata con un messaggio criptico su Instagram. La Tedesco ha postato una foto nei camerini di Uomini e Donne con una didascalia che sembrerebbe rivolta a chi non crede alla sua buona fede (Gianni Sperti in primis). Cosa penserà l’opinionista?