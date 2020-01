Uomini e Donne Over, Armando Incarnato sorpreso in Calabria con una bionda

In queste ore Armando Incarnato è tornato al centro del gossip di Uomini e Donne Over (o forse non ne è mai uscito). Il cavaliere è stato accusato in studio di essere fidanzato all’esterno del programma, suscitando l’indignazione di tutti i presenti.

INCARNATO SI DIFENDE DALLE ACCUSE IN STUDIO – Armando ha tentato di difendersi in studio dai continui attacchi di tutti, soprattutto quelli di Gianni Sperti, il quale ha presentato delle prove fotografiche per confermare la sua teoria. Il cavaliere si è difeso dichiarando che gli scatti sono vecchi ma ripostati dalla donna in questione poco tempo fa, forse per screditarlo. Nel frattempo, Incarnato sta perdendo visibilità e credibilità.

ARMANDO INCARNATO BECCATO IN CALABRIA CON UNA BIONDA SCONOSCIUTA – Il protagonista del trono over è stato sorpreso da alcune talpe de Il Vicolo Delle News in provincia di Cosenza in compagnia di amici ma soprattutto di una sconosciuta donna bionda. Tuttavia, due sere fa Incarnato ha fatto una diretta su Instagram in cui compare anche la figlia Michelle e il fidanzato di questa misteriosa donna. La motivazione di questa diretta potrebbe essere il voler tranquillizzare la redazione e dimostrare la sua buona fede.

