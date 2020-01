Uomini e Donne Over, Armando Incarnato sotto accusa: fuori dal programma ha una fidanzata?

Si mette male per Armando Incarnato, protagonista napoletano del Trono Over di Maria De Filippi. Il cavaliere è stato accusato di avere una fidanzata fuori dal programma: Gianni Sperti chiede l’allontanamento.

ROBERTA ACCUSA ARMANDO – Nella puntata di ieri sono volate scintille tra il cavaliere napoletano e Roberta Di Padua. La dama ha accusato Armando di aver nascosto il suo rapporto con Veronica Ursida e di averle raccontato particolari intimi della loro relazione. La Ursida però non ha replicato alle accuse e alle critiche degli opinionisti per tutelare il figlio adolescente: “Ho mio figlio che è adolescente e non mi andava di raccontare queste cose”. Roberta ha poi tuonato: “Permetti che io mi trattengo se tu dormi con una donna per due mesi e non lo dici?”. Di tutta risposta Armando ha dichiarato che in realtà è stata proprio la Di Padua a provocarlo nel ristorante ma questa affermazione ha scatenato l’ora di Gianni Sperti, il quale ha affermato che secondo lui Armando è un “uomo di m***a”. Roberta, successivamente, si è ritrovata in lacrime poiché credeva davvero a questa conoscenza con il cavaliere.

ARMANDO INCARNATO È FIDANZATO FUORI DAL PROGRAMMA? – Tuttavia, pare che non sia finita qui poiché in molti, compreso Gianni Sperti con tanto di prove, sostengono che Incarnato sia fidanzato fuori dal programma. Non conosciamo l’identità di questa donna ma pare che nelle prossime puntate ne sapremo di più. Ovviamente Armando ha negato tutto ma le prove di Sperti su questo presunto fidanzamento sono talmente schiaccianti da metterlo in difficoltà. Secondo l’opinionista, infatti, ci sarebbe questa donna misteriosa su Instagram che pubblica molte foto in molti angoli di casa di Armando; gli scatti sono del 2014.

“C’è una donna che pubblica nelle storie angoli di casa di Armando che poi pubblica anche Armando. Le foto sono del 2014. Le ho passate alla redazione” ha dichiarato Gianni Sperti. Una cosa è certa: Armando Incarnato rischia di essere cacciato dal programma.