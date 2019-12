Uomini e Donne Over, Armando lascia il programma con una dama?

Le ultime puntate del Trono Over, prima dello stop natalizio, sono più infuocate che mai. Armando Incarnato, soprattutto, sembra trovarsi in una situazione parecchio difficile.

ARMANDO CONTRO JUAN LUIS – Il cavaliere napoletano ha accusato Juan Luis di essere falso nei confronti di Gemma Galgani poiché è in contatto con sua sorella, una donna di 45 anni. Di tutta risposta Juan Luis ha negato ogni coinvolgimento sentimentale con quest’ultima. Nonostante Armando cerchi di aiutare Gemma, da sempre sfortunata in amore, anche il suo percorso pare essere arrivato al capolinea.

VERONICA URSIDA O ROBERTA DI PADUA? – Armando ha da poco cominciato a frequentare nuovamente Roberta Di Padua, conoscenza iniziata circa un anno fa e terminata a causa di incomprensioni caratteriali. Tuttavia, questo riavvicinamento ha deluso Veronica Ursida, con la quale l’uomo si frequenta già da diversi mesi, tra alti e bassi. Veronica lamenta di non avere l’esclusiva e non riesce a fidarsi totalmente di lui; nonostante questo, la donna vuole viversi la sua storia fuori dal programma. Veronica e Roberta non hanno intenzione di continuare a vedere Armando se lui continuerà a frequentare entrambe e questo lo metterà in estrema difficoltà.

ARMANDO E VERONICA ESCONO INSIEME? – Tuttavia, dopo numerosi litigi, Armando e Veronica provano ad uscire dal programma insieme per far decollare la loro storia. Purtroppo, però, i due litigheranno dietro le quinte perché Veronica non vuole sentirsi obbligata di abbandonare lo studio. Successivamente, dopo essere stata attaccata dall’uomo e dagli opinionisti, la dama svelerà di aver avuto un momento molto intimo con il cavaliere napoletano, nascosto fino ad ora per non far sapere nulla al figlio. Come finirà questa storia?