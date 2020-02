Uomini e Donne Over, Barbara De Santi lascia il programma per dedicarsi alla musica?

Barbara De Santi, dama del parterre di Uomini e Donne Over, si è lanciata in una nuovissima avventura con delle amiche. Nell’ultima puntata del programma abbiamo visto una donna furiosa contro i cavalieri e in molti pensavano che la donna avrebbe sicuramente abbandonato il programma da lì a poco. Effettivamente nel consueto appuntamento di oggi pomeriggio, Barbara era assente.

LA SFURIATA DI BARBARA CONTRO MASSIMILIANO – L’ultima volta Barbara ha dato davvero il peggio di sé contro Massimiliano. La donna ha iniziato a lanciare scarpe e biscotti, rischiando anche di cadere, per non parlare di urla esagerate degne di nota. In molti, infatti, hanno ipotizzato un possibile allontanamento della donna dal programma, tuttavia, non abbiamo ancora conferme.

BARBARA LANCIA IL SUO PRIMO SINGOLO – Oggi è arrivata una notizia che ha lasciato i fan del programma sconvolti: la dama del trono over ha lanciato il suo primo singolo musicale! Poche ore fa Barbara ha pubblicato il videoclip della canzone L’estate viene e va assieme alle sue amiche Pamela Rota, Elisa Bussacchetti e Vania Mozzato. Le quattro donne hanno formato un gruppo chiamato LoomLoom supportate dal chitarrista Daniele Bonadei.

Barbara De Santi deciderà di abbandonare il programma e dedicarsi solo alla musica e alla sua carriera da insegnante?