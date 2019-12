Uomini e Donne Over, bufera Juan Luis: l’uomo ha ingannato Gemma Galgani

Il 20 dicembre è andata in onda l’ultima puntata dell’anno di Uomini e Donne, nello specifico il Trono Over. La registrazione è stata molto dura soprattutto per Gemma Galgani, la quale ha scoperto che molto probabilmente il suo amato Juan Luis sta fingendo.

ARMANDO E IL PARTERRE CONTRO JUAN LUIS – Tutto è iniziato quando Juan Luis ha dichiarato di non essere ancora innamorato della dama di Torino. Più volte, infatti, Ciano ha ammesso di non provare per lei quel trasporto fisico che invece la donna già prova da tempo. Queste dichiarazioni hanno fatto insospettire il parterre e portato Armando ad andare contro il suo collega. Essendo entrambi di Napoli, il cavaliere è venuto a sapere parecchie cose su Juan Luis e l’ha attaccato duramente durante le varie registrazioni. Se in un primo momento nessuno credeva alle parole di Armando, il pubblico ha iniziato a farsi delle domande. Juan Luis, di tutta risposta, ha preferito chiarire la situazione da solo con Gemma ma, durante l’ultima puntata, ha abbandonato la dama da sola in lacrime dietro le quinte.

GLI AMICI DI JUAN LUIS CONFESSANO SUI SOCIAL – Qualche amico del cavaliere ha confessato sui social le reali intenzioni dell’uomo. La verità, secondo loro, è che Ciano non è affatto interessato a Gemma Galgani ma ha partecipato a Uomini e Donne solo per visibilità e per vincere una scommessa. “È andato lì per una scommessa, semplicemente questo” ha dichiarato una persona molto vicina all’uomo. Questo spiegherebbe anche l’attacco di Gianni Sperti, il quale ha scoperto che Juan Luis partecipava a delle serate per farsi pubblicità.