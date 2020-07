Uomini e Donne Over, Cristina Incorvaia contro Nicola Vivarelli: “Sta prendendo in giro Gemma”

L'ex dama di Uomini e Donne non crede affatto alle parole di Sirius.

Contro ogni aspettativa, la frequentazione tra Nicola Vivarelli (Sirius) e Gemma Galgani procede anche lontano dallo studio di Uomini e Donne. I due sono stati avvistati spesso a Roma, ragion per cui in molti hanno ipotizzato una possibile partecipazione a Temptation Island Vip. Tuttavia, un’ex dama del parterre femminile si è scagliata contro Vivarelli.

CRISTINA INCORVAIA CONTRO NICOLA – L’ex dama Cristina Incorvaia ha commentato al settimanale Mio la nuova coppia. Sulla torinese, la Incorvaia ha dichiarato che è sensibile e sentimentale, anche molto ragazzina. Questo inevitabilmente la porta a vivere l’amore in modo adolescenziale. Su Nicola, però, non ha una bella opinione, anzi, è sicura che stia prendendo in giro Gemma.

IL PERCORSO DI CRISTINA A UOMINI E DONNE – La donna l’abbiamo conosciuta nel dating show di Maria De Filippi. Dopo una relazione finita male con Gianluca, aveva iniziato una storia con David Scarantino con il quale è poi andata a convivere. Successivamente la coppia ha partecipato a Temptation Island.

In quell’occasione, la donna conobbe Sammy Hassan, tentatore, e David non prese molto bene questo avvicinamento. Chiamò la sua compagna al falò di confronto e, dopo un primo chiarimento, si lasciarono.

CRISTINA TORNA A UOMINI E DONNE? – La Incorvaia ha svelato di voler tornare nello studio di Maria De Filippi per rimettersi in gioco. Se l’estate non le porterà un eventuale fidanzato, alla dama piacerebbe tornare a Uomini e Donne. Inoltre, ha voluto dare un consiglio alle coppie della nuova edizione di Temptation Island: essere semplicemente sé stessi, senza privarsi di vivere le proprie emozioni.