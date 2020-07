Uomini e Donne Over, due ex protagonisti si frequentano fuori dal programma

Nonostante le registrazioni di Uomini e Donne siano andate in pausa per le vacanze estive, i protagonisti non perdono tempo per mandare avanti le loro frequentazioni. Per quanto riguarda il trono over, sono tante le coppie che si stanno formando o che sono scoppiate.

Durante l’ultima puntata, avevamo lasciato Gemma e Nicola più affiatati che mai ma adesso pare che i due siano in crisi proprio a causa dell’età. Pamela sta cercando di voltare pagina e dimenticare Enzo frequentando un altro cavaliere del parterre maschile. Infine, Veronica e Giovanni hanno finalmente ufficializzato la loro storia d’amore.

DUE EX PROTAGONISTI SI FREQUENTANO – Adesso è arrivato il momento di parlare di un’altra coppia che si è formata e si sta vivendo l’amore fuori dal programma e lontani da occhi indiscreti: Antonella Brini e Pietro Fizzotti. Lui è approdato nel dating show poiché incuriosito da Gemma Galgani, la quale frequentava Jean-Pierre. Lei, invece, presa totalmente dal fascino di quest’ultimo.

Inoltre, la donna è stata anche protagonista di polemiche a causa di alcuni messaggi postati su Twitter contro la padrona di casa, Maria De Filippi. La donna ha anche avuto diversi battibecchi proprio con la dama torinese poiché interessate allo stesso uomo, successivamente allontanato da entrambe.

Ad oggi, Antonella e Pietro si frequentano lontano dalle telecamere di Uomini e Donne e a riportare uno scatto della coppia, la pagina Instagram antonellauominiedonne_fanclub. I due sembrerebbero molto affiatati e complici, chissà se li rivedremo nel dating show oppure no. Per vedere la foto cliccate qui. Vi piacciono?