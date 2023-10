Uomini e Donne Over, Elio Servo annuncia di abbandonare il programma: “Lì non si trova l’amore”

Elio Servo è uno dei cavalieri del trono over di Uomini e Donne ad aver acquisito maggiore risalto, soprattutto per le sfuriate contro Tina Cipollari, la quale proprio non riusciva a comprendere la sua fobia verso la ricotta. Proprio l’uomo, nel corso delle ultime ore, ha annunciato di aver abbandonato il programma.

Il cavaliere abbandona il programma: “Lì non si trova l’amore”

Elio ha annunciato la sua uscita dal dating show con un video su TikTok semplice ma di grande impatto. Stando a quanto scritto nel video, l’uomo ha deciso di abbandonare perché non ha trovato l’amore. Tuttavia, leggendo tra le righe non sono mancate delle frecciatine a tutto il programma.

“Un saluto a tutti. Io lascio senza aver trovato l’amore. È vero, lì non si trova. E allora basta così, vado via. Grazie a tutti” ha scritto l’uomo allegando una sua foto. Quel “è vero, lì non si trova” suona come una frecciatina al programma e alle scenette trash che l’hanno reso protagonista.

Al momento, dunque, non si hanno ulteriori notizie e non sappiamo quando andrà in onda la puntata in cui Maria De Filippi annuncerà il suo abbandono. Infatti, come ormai tutti i telespettatori sapranno, le puntate sono registrate e spesso è necessario attendere anche due settimane prima di vederle in onda.

In quanto ad Elio, l’uomo abbandonerà per sempre o eventualmente prima o poi tornerà?