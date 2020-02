Uomini e Donne Over, ennesima crisi tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri?

Il 30 gennaio si è registrata una nuova puntata di Uomini e Donne, in particolar modo del Trono Over. In studio si è presentata Ida Platano senza Riccardo Guarnieri: la loro storia pare essere in crisi nuovamente.

TRA ALTI E BASSI – La storia d’amore di Ida e Riccardo va avanti ormai da un paio di anni. Dopo l’esperienza a Temptation Island, la coppia non si è più ripresa e, terminata la relazione, sono tornati nei rispettivi parterre per cercare un partner. Dopo alti e bassi (più bassi), Riccardo ha tentato il tutto e per tutto con una proposta di matrimonio del tutto inaspettata! Ida, però, ha preferito non rispondere per cercare prima di salvare il salvabile. I due, successivamente, hanno abbandonato insieme il programma per viversi la storia lontana dalle telecamere.

È DI NUOVO CRISI TRA I DUE? – Tuttavia, la donna si è presentata alla consueta sfilata delle dame del Trono Over, lasciando i presenti in studio sbigottiti. Ida ha fatto il suo ingresso in studio senza Riccardo Guarnieri e così il pubblico ha iniziato ad intuire vagamente qualcosa. Le talpe de Il Vicolo Delle News hanno riportato quanto segue:

“Brutte notizie all’orizzonte per gli shippers di Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Prima della registrazione di oggi di Uomini e Donne, vi avevamo avvisato che dalle storie di Ida non si respirava aria di felicità. La speranza era che lei fosse solo un po’ nostalgica, una speranza disintegrata dalla talpina che oggi è stata alla registrazione del Trono Over. Ecco cosa purtroppo ci racconta in esclusiva: Ida è tornata per fare la sfilata, le chiedono se va tutto bene con Riccardo, ma lei non ne vuole parlare e poi si mette a piangere. Qualcuno le chiede se per caso si siano presi una semplice pausa, ma lei continua a piangere e a non voler rispondere, tutti abbiamo compreso che probabilmente c’è stata una rottura”.

A quanto pare, quindi, pare che Ida e Riccardo siano nuovamente in crisi: riusciranno a superare questo momento o metteranno fine alla loro storia? Nel frattempo Ida sta postando sui social alcune Instagram Stories dai contenuti abbastanza tristi.