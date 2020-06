Uomini e Donne Over, Fabrizio Cilli contro Gianni Sperti: “Furbo e arrogante. Sa solo offendere”

L'ex cavaliere, intervistato da Meteoweek, non ha riservato belle parole per l'opinionista del dating show.

Fabrizio Cilli, ex cavaliere del parterre maschile di Uomini e Donne, non è la prima volta che parla della redazione del dating show. L’uomo era stato allontanato dal programma poiché accusato di non avere alcun interesse nei confronti di Gemma Galgani. Dopo quell’esperienza, Cilli ha spesso parlato del programma e dei suoi protagonisti.

L’ESPERIENZA A UOMINI E DONNE – Tutto è iniziato quando l’uomo scese per corteggiare la dama torinese. Dopo alcune uscite insieme, arrivò una segnalazione su Cilli di un testimone che lo sentì discutere sul treno proprio della sua esperienza nel programma. Secondo questo testimone, pare che l’uomo avesse dichiarato di non essere affatto interessato a Gemma Galgani. Inizialmente Fabrizio provò a difendersi, successivamente si scusò con tutti e andò via dal programma.

DOPO UOMINI E DONNE – Dopo la partecipazione al programma, l’uomo ha spesso cercato di mostrare quella che secondo lui sarebbe la realtà delle cose. Durante la quarantena, infatti, l’uomo fece alcune dichiarazioni su Gemma e le sue reali intenzioni nel programma. Recentemente, Fabrizio Cilli è stato intervistato da Meteoweek e ha deciso di sfogarsi su questa situazione.

FABRIZIO CILLI CONTRO GIANNI SPERTI – L’ex cavaliere non ha avuto buone parole nei confronti di Gianni Sperti, storico opinionista. Secondo l’uomo, è anche a causa di Sperti se il suo allontanamento dal programma è stato così pesante. “Gianni Sperti è una persona furba, sta lì perché sennò dove lo vuoi mettere uno così. Fa lo spaccone dietro le quinte, ma alla fine è una persona arrogante, è una persona che vale poco, lui sa solo offendere. Fin dal primo giorno mi aveva preso di mira. Quando lui ti prende di mira il gioco è fatto, si vede che era geloso di me, non lo so” ha dichiarato l’uomo.

LE PAROLE SU GEMMA GALGANI – Fabrizio ha avuto modo anche di parlare della dama torinese corteggiata qualche tempo fa. “In tutta sincerità quando io sono andato a Uomini e Donne non ero assolutamente fidanzato perché mi ero lasciato. Volevo conoscere la persona che era, ero curioso. Non sono andato lì per interessi o perché come ha detto Gianni volevo andare al Grande Fratello. Sono andato a Uomini e Donne per la curiosità di conoscere questa donna, poi una volta conosciuta, già dalla prima puntata, ho capito che è arrogante e ho cambiato opinione. Volevo quindi rimanere lì a Uomini e Donne per trovare un’altra persona, non Gemma. Volevo stare lì per conoscere un’altra donna“ ha svelato Cilli. E voi da che parte state?