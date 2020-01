Uomini e Donne Over, forti litigi durante la sfilata

La nuova puntata del trono over di Uomini e Donne partirà con il botto a causa di alcuni litigi durante la sfilata dei due parterre.

VALENTINA IN LACRIME – Valentina, come sappiamo dalle anticipazioni, chiuderà la sua conoscenza con Erik e questo la butterà nello sconforto. Tuttavia, la donna, durante la sfilata, verrà criticata parecchio per le sue gambe e questo la porterà a piangere molto proprio per le offese ricevute. Valentina, infatti, durante la sfilata maschile si rifiuterà di votare!

BARBARA CONTRO MATTIA – Vedremo Barbara De Santi battibeccare più volte con Mattia a causa del comportamento di lui, scomparso dopo essersi frequentato per parecchio tempo con la donna. Barbara, infatti, gli darà un 4 durante la sfilata per vendicarsi. Di tutta risposta, Mattia accuserà la dama di essere troppo aggressiva nei confronti di tutti.

PAMELA E MASSIMILIANO VINCITORI – A vincere la sfilata sarà Pamela Barretta per le dame e Massimiliano per i cavalieri. Tuttavia, Erik risulterà un grandissimo successo vestito da operaio. Scrivono le talpe de Il Vicolo delle News: “Vestito da operaio, jeans attillati, stivaletti ed elmetto, camicia arrotolata ha scosso gli ormoni delle donne presenti!”.