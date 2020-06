Uomini e Donne Over, Gemma Galgani allontana Nicola Vivarelli?

Gemma Galgani e Nicola Vivarelli sono tornati nuovamente al centro del gossip. La storia tra la dama torinese 71 enne e l’ufficiale di marina 26 enne ha suscitato molto clamore all’interno degli studi di Uomini e Donne e fuori da essi. Tuttavia, pare che la donna sia arrivata ad un punto di svolta, a riportare la notizia Amedeo Venza e Blasting News.

LA STORIA NATA IN CHAT – Gemma e Nicola si sono conosciuti grazie al nuovo format andato in onda durante la quarantena. Il ragazzo si è nascosto sotto pseudonimo, Sirius, e ha conosciuto la dama torinese in anonimo. Successivamente, i due si sono conosciuti negli studi e stanno continuando la loro frequentazione fuori dal programma, travolti dalle numerose critiche.

BECCATI IN GIRO PER L’ITALIA – Pare che la storia fino ad ora sia andata molto bene poiché i due sono stati avvistati in giro per l’Italia, soprattutto a Roma. Nicola ha anche dichiarato di voler andare a trovare Gemma a Torino e vivere la quotidianità. Tuttavia, nonostante i momenti passati assieme, la donna sembrerebbe voler chiudere questa storia.

GEMMA VUOLE LASCIARE NICOLA? – Gemma Galgani è stata pesantemente attaccata sui social e nello studio perché accecata da questa storia d’amore idilliaca e per nulla reale con un ragazzo di 26 anni. Tanti, infatti, non hanno mai creduto alla buona fede di Nicola, accusato di essere solo interessato alla fama in televisione.

Secondo Amedeo Venza, “persone molto vicine dicono che Gemmona non è affatto convinta sul nipotino (che strano), lo vede troppo avanti nelle cose e soprattutto non riesce a capire bene se potrebbe proseguire a lungo questa conoscenza”. Queste sono le parole sul suo profilo Instagram a proposito della frequentazione tra i due. Sarà vera questa ipotesi?