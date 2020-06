Uomini e Donne Over, Gemma Galgani e Nicola Vivarelli fanno sul serio: beccati insieme a Roma

La coppia lontana dalle telecamere non passa inosservata per le vie della capitale.

Nonostante le numerose critiche ricevute soprattutto per la differenza di età, pare che Gemma Galgani e Nicola Vivarelli stiano facendo sul serio. La loro frequentazione, lontani dalle telecamere di Uomini e Donne, prosegue a gonfie vele; a notarlo i follower della coppia.

UNA STORIA D’AMORE NATA IN CHAT – La dama torinese ha avuto l’occasione di conoscere il 26 enne tramite il nuovo format di Uomini e Donne andato in onda durante la quarantena. Sotto pseudonimo (Sirius), Nicola ha intrapreso questa frequentazione via chat, non conoscendo Gemma di persona. Una volta in studio, la dama del parterre femminile ha perso completamente la testa per il ragazzo.

LE CRITICHE E LE SEGNALAZIONI SU NICOLA – Non sono mancate le critiche fuori e dentro lo studio del dating show di Maria De Filippi, soprattutto a causa della grande differenza di età tra i due (lei 71 e lui 26). Tuttavia, Nicola ha sempre mostrato un comportamento impeccabile, tanto da far venire dei dubbi agli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari, i quali non hanno mai creduto alla buona fede del ragazzo.

Non sono mancate poi le segnalazioni su Nicola Vivarelli, dalla sua presunta omosessualità alla voglia di business portata avanti con la complicità della mamma, alle foto hot circolate qualche giorno fa. Insomma, sul 26 enne sono girate parecchie voci utilizzate per giustificare questa situazione reputata strana da molti telespettatori. E se i due fossero davvero innamorati?

NICOLA E GEMMA BECCATI INSIEME A ROMA – In queste ore, infatti, i follower di Nicola hanno notato un dettaglio molto interessante sulle sue instagram stories. Il cavaliere del parterre maschile si trova a Roma in dolce compagnia, tuttavia, mai mostrata nei suoi post. In una delle ultime stories pubblicate, Nicola Vivarelli chiede alla sua compagnia “misteriosa” cosa si facesse in Piazza del Popolo.

Secondo i follower, la voce è inconfondibile e si tratterebbe proprio di Gemma Galgani, la quale ha risposto così alla domanda di Vivarelli: “I concerti”. Inoltre, Deianira Marzano ha postato sul suo profilo alcune foto della coppia insieme a passeggio per la capitale, scattate da alcuni fan. Pare quindi che la frequentazione proceda a gonfie vele, li vedremo presto a Temptation Island?