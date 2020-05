Uomini e Donne Over, Gemma Galgani sotto accusa: ex corteggiatore smaschera la dama

Gemma Galgani, protagonista assoluta del trono over di Uomini e Donne, è tornata al centro del gossip dopo aver accettato il corteggiamento di Sirius, pseudonimo di Nicola Vivarelli, aitante 26enne conosciuto grazie al nuovo format andato in onda durante la quarantena. Tuttavia, un ex corteggiatore della dama torinese ha avanzato pesanti accuse contro di lei. Andiamo per gradi.

GEMMA E SIRIUS: AMORE IMPOSSIBILE? – Durante la quarantena, Maria De Filippi ha lanciato un nuovo format per proseguire con la messa in onda del dating show. Protagoniste Gemma Galgani e Giovanna Abate, le quali hanno conosciuto alcuni spasimanti dietro delle chat anonime. Se Giovanna sta ancora scoprendo l’identità di Alchimista, Gemma ha già avviato una profonda conoscenza con colui che si è nascosto dietro il soprannome Sirius.

Nicola Vivarelli, 26 anni, ha occhi solo per la dama torinese di anni 71 e questo sembrerebbe proprio non andare giù in primis a Tina Cipollari e, successivamente, al pubblico di Uomini e Donne. In molti, infatti, sono convinti che Sirius non abbia un vero interesse per Gemma ma solo per le telecamere e, perché no, puntare al trono classico.

Anche Giorgio Manetti, ex compagno della Galgani conosciuto nel dating show, è tornato a parlare della donna, dichiarando che ormai è più legata all’audience che al vero amore e alla voglia di innamorarsi. Parole molto dure quelle del gabbiano, il quale ha rilasciato delle interviste di recente.

FABRIZIO CILLI FA PESANTI ACCUSE SU GEMMA GALGANI – La cosa che più sta lasciando interdetti i fan, però, sono le dichiarazioni di Fabrizio Cilli, 42enne ed ex corteggiatore della dama torinese. L’uomo si è scagliato di nuovo contro Maria De Filippi, Gemma Galgani e tutta la produzione di Uomini e Donne, non ha risparmiato nessuno. L’ex cavaliere ha fatto una lunga chiacchierata con Ilaria Adornetto, attrice siciliana che ha preso parte ne Il commissario Montalbano, e ha fatto pesanti accuse sul programma.

Gemma Galgani è stata definita falsa e calcolatrice, interessata solo a uomini giovani ma soprattutto pagata dalla redazione di cui ormai fa parte da tempo. Pare che la donna sia quasi al comando di essa, tutti fanno quello che decide lei e le sfortune amorose sono organizzate a tavolino. Agli altri partecipanti viene rimborsato solo il biglietto dei mezzi per gli spostamenti o magari la prenotazione dell’albergo. Queste parole faranno arrabbiare parecchio Maria De Filippi, per il video cliccate qui.