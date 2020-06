Uomini e Donne Over, Giorgio Manetti su Gemma Galgani: “Sempre lo stesso copione”

Nonostante la stagione di Uomini e Donne sia finita per dare spazio alle vacanze estive, i protagonisti del dating show sono sempre al centro del gossip. Gemma Galgani, dopo aver iniziato la conoscenza con Nicola Vivarelli all’interno dello studio, ha deciso di viverselo fuori e in questi giorni sono stati paparazzati a Roma.

GEMMA E NICOLA FANNO SUL SERIO? – Nessuno credeva alla buona fede di Nicola, accusato più volte di essere interessato solo alla notorietà e non alla 71 enne. Queste accuse sono principalmente partite da coloro che hanno subito notato l’enorme differenza d’età tra i due. Nonostante tutto, però, Nicola si è sempre comportato egregiamente con Gemma Galgani.

GIORGIO MANETTI PARLA DI GEMMA GALGANI – Non è la prima volta che Giorgio Manetti si esprime sulla questione. L’ex cavaliere di Uomini e Donne ha avuto una storia molto intensa con la dama torinese che però si è conclusa male. L’uomo si è espresso diverse volte sulla sua ex compagna, non positivamente.

Giorgio crede che Gemma non sia più interessata a trovare l’amore, bensì solo alle telecamere. L’ex cavaliere non ritiene possibile che la donna possa dare così importanza ad un ragazzo di 26 anni, per questo motivo non crede alla sua buona fede. Il gabbiano, soprannome dato dai fan del programma, ha parlato al giornale Nuovo.

“A me sembra di assistere alla solita storia: arriva un uomo, lei si innamora, diventa gelosa e vuole un bacio… Sempre lo stesso copione” ha dichiarato Giorgio Manetti. Non è la prima volta che l’uomo si esprime negativamente su Gemma Galgani, a dimostrazione del fatto che molto probabilmente non si fida più dei suoi comportamenti. E voi da che parte state?