Uomini e Donne Over, Giovanni Longobardi e Veronica Ursida in crisi: come procede?

Giovanni Longobardi e Veronica Ursida hanno abbandonato Uomini e Donne qualche giorno prima della fine della stagione, prima delle vacanze estive. I due hanno avuto molti alti e bassi, soprattutto a causa della fiducia di Giovanni nei confronti della donna. Quest’ultima, infatti, è spesso stata attaccata in studio e accusata di essere falsa e manipolatrice nei confronti dei suoi corteggiatori.

Tuttavia, sembrerebbe che con Giovanni ci fosse una bella complicità. Gianni Sperti, infatti, ha spesso bacchettato la coppia di uscire insieme poiché evidentemente innamorati. Giovanni e Veronica, però, non si sono mai voluti dare l’esclusiva nonostante il continuo rifiuto ai vari corteggiatori nel programma.

L’ABBANDONO DELLO STUDIO – Nell’ultimo periodo si è diffusa molta tensione tra la coppia, dovuta in special modo alla mancanza di fiducia di Giovanni Longobardi, convinto che la donna conoscesse molto bene uno dei cavalieri presenti in studio. L’uomo, non convinto di Veronica e nemmeno di sé, ha deciso di abbandonare il programma senza di lei. D’altro canto, Veronica lo ha seguito a ruota. La loro storia nel programma si è conclusa con un forse: lui incapace di innamorarsi, lei con la voglia di conoscerlo e viverlo con pazienza.

LA RELAZIONE LONTANO DALLE TELECAMERE – Nonostante in studio non sia andata troppo bene, la coppia ha deciso di darsi una seconda possibilità lontano dalla tv e da occhi indiscreti. Qualche giorno fa, Longobardi e Ursida sono stati beccati a Napoli durante una passeggiata romantica. Tuttavia, subito dopo in una diretta, Giovanni ha dichiarato che il suo rapporto con la donna stava subendo una battuta d’arresto poiché le cose non erano chiare e sembrava che lei volesse nascondere qualcosa.

Dopo queste dichiarazioni, però, la coppia è stata nuovamente sorpresa a Roma. I due stavano cenando in un ristorante assai romantico, meta gettonata da alcune coppie con la musica in sottofondo. Come procedono quindi le cose tra Giovanni e Veronica? Crisi scampata?