Uomini e Donne Over, Ida Platano e Riccardo Guarnieri di nuovo in crisi?

Ida Platano e Riccardo Guarnieri sono di nuovo in crisi, a confermalo alcuni indizi raccolti sui loro profili social. La coppia nata all’interno di Uomini e Donne ha avuto tanti alti e bassi ma aveva deciso di intraprendere questa storia d’amore lontano da tutto e tutti.

TIRA E MOLLA – Ida e Riccardo sono alcuni dei protagonisti principali del trono over del dating show di Maria De Filippi. La loro storia ha fatto sognare i fan del programma, anche se contraddistinta da un tira e molla continuo. La gelosia della dama bresciana e la poca fiducia del cavaliere pugliese hanno fatto sì che i due si lasciassero continuamente.

Tuttavia, nonostante i tanti problemi, i due sono usciti dal programma assieme e con una proposta di matrimonio in gioco. Inizialmente Ida non ha risposto ma dopo ha accettato e ha indossato il simbolico anello. La coppia ha passato insieme la quarantena a Brescia, nella casa della Platano.

IDA E RICCARDO DI NUOVO IN CRISI? – Secondo alcune fonti circolate sul web, pare che i due siano nuovamente in crisi, forse a causa della loro incompatibilità caratteriale. Nessuno dei due sta condividendo più nulla sui social, foto, video e momenti di quotidianità. Inoltre, non è sfuggito un particolare ai follower di Ida Platano: durante una storia registrata su Instagram, la donna non indossava l’anello di fidanzamento.

Che i due siano nuovamente in crisi? La coppia non ha dichiarato nulla, tutto tace per ora, tuttavia, i segnali sono inconfondibili.