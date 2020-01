Uomini e Donne Over, il medico interviene diverse volte in studio

Tante le emozioni durante la puntata del trono over: il medico interviene in studio diverse volte.

Durante la puntata del trono over registrata ieri 4 gennaio 2020, ci sono stati diversi episodi molto emozionanti che hanno portato il medico della redazione ad intervenire più volte.

SFILATA MOLTO DISCUSSA – Come abbiamo anticipato in un nostro articolo precedente, la sfilata ha generato moltissime critiche e litigi. Valentina offesa dai commenti degli uomini, si è rifiutata di votarli; Barbara ha avuto un acceso confronto con Mattia e alla fine a trionfare è stata Pamela per le donne e Massimiliano per gli uomini.

GEMMA GALGANI PROTAGONISTA DELLA PUNTATA – Tuttavia, la vera protagonista della puntata è stata Gemma Galgani. Massimiliano darà una svolta durante la registrazione grazie ad un gesto nei confronti della dama torinese. Gemma, però, scoprirà di non essere la sola corteggiata e questo la farà piangere dalla tristezza. Un altro gesto del cavaliere farà emozionare ulteriormente la dama durante la sfilata poiché coinvolgerà Aurora. Tina, vedendo la Galgani soffrire, chiamerà il medico che interverrà più volte nel corso della registrazione. Dopo aver versato diverse lacrime, la donna tornerà in sé e riuscirà a rispondere a tono a Massimiliano. Riuscirà la donna a trovare l’amore?