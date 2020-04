Uomini e Donne Over, muore la mamma di un cavaliere a causa del Coronavirus

In questo periodo drammatico per l’Italia, non è facile dire addio ad un genitore. Sono tanti gli anziani che ci stanno abbandonando a causa del virus Covid-19 che sta mettendo in ginocchio non solo il nostro paese, ma tutto il mondo.

Ancor più drammatico è il dato degli anziani deceduti nelle case di cura. Nel nostro paese, infatti, è stata aperta un’inchiesta proprio sulla noncuranza dei più deboli in queste strutture; esempio più lampante a Milano.

LA MAMMA DI UN PROTAGONISTA DI UOMINI E DONNE MORTA A CAUSA DEL CORONAVIRUS – Lo sa molto bene Salvio Calabretta, ex protagonista di Uomini e Donne Over. L’uomo ha detto addio alla propria mamma che ha lottato fino alla fine contro il virus e si trovava proprio in un casa di cura.

A dare la notizia la compagna di Salvio, Luisa Monti, conosciuta all’interno del dating show di Maria De Filippi. La donna ha condiviso il dolore della perdita della suocera su Instagram postando alcune foto e un lungo messaggio.

“E così finì… Te ne sei andata, il maledetto mostro ha portato via anche te in una di quelle maledette Rsa dove avrebbero dovuto preservarvi e tenervi in un’ampolla, tu come tanti. La sofferenza nella sofferenza, la rabbia nella rabbia, quella di non poterti stare accanto”, questo è solo un piccolo estratto del pensiero di Luisa Monti che potrete leggere cliccando qui.