Uomini e Donne Over, Nicola Vivarelli confessa: “Le ragazze della mia età non mi hanno mai capito”

Da quando Nicola Vivarelli, alias Sirius, ha iniziato a corteggiare via chat Gemma Galgani nel nuovo format di Uomini e Donne, il web ha iniziato a cercare diverse informazioni su di lui per comprendere il motivo che ha spinto un 26enne a corteggiare una donna molto più grande, come la dama torinese.

GEMMA E SIRIUS: VERO AMORE? – La donna, nonostante l’enorme differenza di età, sembrerebbe essere abbastanza presa dal ragazzo; una decisione che ha fatto infuriare Tina Cipollari, opinionista e da sempre nemica della Galgani. In molti hanno ipotizzato che Nicola in realtà punti al business o, eventualmente, a un futuro trono nei giovani.

Nel frattempo, la dama torinese sta avviando una frequentazione anche con altri uomini, ad esempio Cuore di poeta, il quale proprio oggi si è mostrato in pubblico. Anche in questo caso, Gemma è sembrata entusiasta dell’uomo, tanto da far incupire il giovane Nicola. Questa scenetta ha suscitato l’ironia di Tina Cipollari, la quale ha subito incalzato: “Nicola sei geloso? Non ti preoccupare, non la rubano, sono dieci anni che sta in questo programma!”.

NICOLA SVELA IL MOTIVO CHE L’HA SPINTO A SCENDERE PER GEMMA – Intervistato da Chi, diretto da Alfonso Signorini, Nicola Vivarelli ha rivelato il motivo principale che l’ha spinto a corteggiare Gemma Galgani. Il ragazzo ha dichiarato di avere intenzioni serie con la donna e spera il lieto fine, inoltre, ha svelato di non essere mai stato compreso del tutto dalle ragazze coetanee.

“Io vivo in mare per otto mesi l’anno. Quando mi fermo e torno a casa, l’appuntamento con Gemma in tv è un rito. Sia per me, sia per mamma Luisella e nonna Anna. Andare a corteggiarla è la mia scelta del cuore” ha esordito il 26enne toscano. “C’è chi pensa che io possa bluffare, ma vi chiedo di parlare con mia madre. Lei mi ha guardato negli occhi e ha visto la mia felicità. Il motivo per cui sto corteggiando Gemma? Le ragazze della mia età non mi hanno mai compreso, o forse non avevano quella consapevolezza dell’amore che ha Gemma. Sia mia madre che mia nonna mi hanno detto: ‘Si vede che sei felice’. Spero che questa storia abbia un lieto fine“ ha concluso.

Credete alle parole di Nicola oppure è solo un tentativo di avere visibilità nel programma? Il ragazzo è davvero interessato al business ed è omosessuale come in molti stanno dichiarando in questi giorni?