Uomini e Donne Over, Pamela Barretta contro Enzo Capo: “Morto di fama che prende in giro tutti”

In un precedente articolo, vi avevamo anticipato il ritorno di Uomini e Donne, il 7 settembre alle ore 14:45 su Canale 5. Secondo alcune indiscrezioni de Il Vicolo delle News, pare che ne vedremo delle belle tra litigi e relazioni lasciate in sospeso. Pamela Barretta ed Enzo Capo saranno i protagonisti di una lite furiosa. Nella scorsa edizione, i due hanno deciso di terminare la loro storia d’amore a causa della forte gelosia di entrambi, tuttavia, la polemica attorno ad essi non è mai finita.

ENZO CAPO NUOVAMENTE INNAMORATO – Nonostante la fine burrascosa della relazione con Pamela, Enzo Capo ha trovato nuovamente l’amore con una donna dell’est (non si hanno molte informazioni su di lei). Tuttavia, questo nuovo amore deve essere durato veramente poco poiché, secondo alcune indiscrezioni, pare che Capo abbia tradito anche lei.

Questo episodio è stato reso pubblico da Pamela Barretta, la quale ha commentato la vicenda su Instagram, come Amedeo Venza. Il gesto, però, non è affatto piaciuto ad Enzo Capo, il quale si è sfogato contro la sua ex fidanzata durante la registrazione delle nuove puntate di Uomini e Donne. A quel punto, Pamela ha deciso di chiarire le cose in una diretta Instagram: “Su Uomini e Donne ci guadagniamo tutti, ma c’è chi è proprio morto di fama e finge, prende in giro tutti pur di stare lì”.

“Lascio spazio ai morti di fama che non hanno un lavoro e allora si accaniscano alla sedia per sfamarsi. Fingono di fare gli imprenditori ma non hanno niente quindi fanno di tutto per rimanere ad Uomini e Donne” ha continuato la Barretta, la quale non ha fatto nomi ma chiaramente si riferisce al suo ex, Enzo Capo.

PAMELA BARRETTA TRADITA DA ENZO CAPO – Come se non bastasse, la donna ha svelato di essere stata tradita dal suo ex fidanzato, esattamente come la sua ultima fiamma. La dama del trono over, inoltre, ha affermato di avere delle prove a riguardo, nonostante le smentite di Enzo Capo. “Quando ti danno della pazza è perché hai raccontato delle verità scomode! Ma come funziona? Uno tradisce, posta la foto a cena con un’altra donna poi la elimina e la colpa della sua rottura è la mia?” ha tuonato Pamela Barretta.