Uomini e Donne Over, Pamela Barretta svela: “Sto sentendo un ex cavaliere ma non so se sono pronta”

Pamela Barretta ha chiuso definitivamente la sua storia d’amore con Enzo Capo, cavaliere conosciuto durante il trono over di Uomini e Donne. La loro storia è durata diversi mesi prima di capitolare e finire malissimo, complici le incomprensioni e la tanta gelosia di entrambi.

I due hanno riprovato ad aprire un dialogo in studio da Maria De Filippi ma le cose sono totalmente precipitate e la guerra si è spostata sui social tra frecciatine e attacchi pubblici. Inoltre, Enzo ha fatto riavere alcuni indumenti di Pamela tramite Gianni Sperti, mossa non apprezzata dal pubblico di Uomini e Donne.

PAMELA STA SENTENDO UN ALTRO UOMO – Tuttavia, nonostante il periodo difficile, Pamela è tornata a frequentare un uomo, precisamente un ex cavaliere di Uomini e Donne: stiamo parlando di Giovanni Villa. I due, assieme a Cristina Incorvaia, hanno trascorso dei giorni in vacanza e a dichiararlo la stessa Pamela al magazine di Uomini e Donne.

“Abbiamo trascorso dei giorni insieme in vacanza, con noi c’era anche Cristina. Ci sentiamo tutti i giorni ma per adesso, almeno da parte mia, si tratta solo di un’amicizia. Io non sono pronta, dopo la storia con Enzo, a iniziare una nuova relazione. Ho paura dell’ennesima delusione. Giovanni, secondo me, è l’uomo giusto al momento sbagliato. È una persona serie, buona, presente. In questo periodo mi sta molto vicino e lo fa in maniera estremamente rispettosa. Le mie amiche lo adorano proprio per questo e da una parte mi dispiace di essere bloccata perché ha tutte le caratteristiche che cerco in un uomo… Magari riuscissi col tempo a riaprire il mio cuore!” ha ammesso Pamela Barretta.

La dama del trono over, però, non demorde e lascia una porticina aperta per questa nuova conoscenza: “Non ho paura di dirlo, Giovanni potrebbe essere quello giusto ma purtroppo al cuore non si comanda. Non è facile ricominciare ad amare”. Ad aiutare Pamela la sua famiglia, principalmente la mamma, la quale non ha esitato ad aiutarla quando ha avuto suo figlio Simone da giovane. “Mia madre mi ha insegnato a non dipendere da nessuno, che una donna non deve dipendere da nessuno. Soprattutto non da un uomo e quindi avere il mio lavoro” ha ammesso l’ex dama.