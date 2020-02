Uomini e Donne Over, scontro Tina Gemma: la dama vuole abbandonare lo studio

Oggi è andato in onda il consueto appuntamento con il trono over, molto più seguito rispetto al classico. In un altro articolo infatti, vi avevamo anticipato che il palinsesto Mediaset per ora sta mandando in onda un solo appuntamento del trono dei giovani e quattro dell’over a causa dei bassi ascolti.

GEMMA GALGANI CONCLUDE LA SUA CONOSCENZA CON EMANUELE – Dopo aver chiuso la parentesi Juan Luis, Gemma è tornata alla carica conoscendo altri uomini del parterre maschile. La settimana scorsa si è presentato Emanuele, molto interessato alla conoscenza con la dama di Torino. Tuttavia, dopo una sola uscita, Gemma ha deciso di rompere questa frequentazione. Successivamente la dama ha preteso un ultimo ballo con il suo pretendente suscitando l’ira della sua avversaria e opinionista Tina Cipollari.

TINA FURIOSA CON GEMMA, LA DAMA SCOPPIA IN LACRIME – Come al solito, Tina ci è andata molto pesante con Gemma: “Io non dico niente di inventato… descrivo quello che lei fa! Ridicola con quel pianto finto! Pianto a secco senza lacrime! Lei non ce la fa più perché questo signore non ti è mai piaciuto!”. Gemma non ha accettato il modo in cui Tina le ha dato della falsa così si è alzata dalla sedia e ha tuonato: “Questo non te lo permetto, hai capito?“. Successivamente la dama di Torino è scoppiata in lacrime e ha chiesto a Maria De Filippi di poter uscire a prendere una boccata d’aria, invano poiché la litigata non si è conclusa tanto facilmente. “Si possono sopportare delle persone di questo genere? Manco avessi fatto chissà che cosa!” ha chiesto Gemma alla De Filippi, la quale aveva acconsentito a farla uscire dallo studio. Il rapporto tra le due è arrivato al capolinea?