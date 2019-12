Uomini e Donne Over, Sossio Aruta criticato per il tatuaggio dedicato alla figlia Bianca

Sossio Aruta, ex cavaliere nel dating show di Maria De Filippi, ha da poco compiuto 49 anni e ha deciso di mostrare la sua felicità su Instagram. L’uomo, inoltre, per l’occasione ha fatto una dedica speciale alla sua piccola Bianca creando però delle polemiche.

IL POST DI SOSSIO SU INSTAGRAM – L’uomo ha pubblicato un post su Instagram per festeggiare i suoi 49 anni. “E sono 49 le candeline da spegnere. Una vita piena, bella, emozionante, sconvolgente, dura, tante delusioni… tante gioie, tanto amore… Non mi sono fatta mancare proprio nulla!” ha scritto commosso l’ex cavaliere.

LA DEDICA ALLA FIGLIA BIANCA – Due mesi fa la compagna Ursula Bennardo, conosciuta all’interno del programma, ha dato alla luce una bellissima bambina di nome Bianca. Sossio, in occasione del suo compleanno, ha deciso di tatuarsi il nome della bambina sul petto, all’altezza del cuore. Il gesto è stato condiviso ovviamente sui social accompagnato dalla seguente descrizione: “Dopo due principini è arrivata la principessina… E sono tre, anche tu indelebile sul mio corpo… E non solo. Grazie Ursula amore mio per questo regalo, ti amo sempre di più!”. Tuttavia, nonostante la dolcezza del gesto di Sossio, non tutti hanno apprezzato. In molti, infatti, hanno criticato l’uomo per aver reso pubblico un momento intimo e privato. Sossio risponderà alle accuse?