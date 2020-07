Uomini e Donne Over, Sossio Aruta e Ursula Bennardo litigano in spiaggia

Sossio Aruta e Ursula Bennardo sono una coppia formatasi all’interno di Uomini e Donne, con molti alti e bassi. I due hanno da poco avuto una bambina, Bianca, e sono in procinto di sposarsi. Tuttavia, per diverso tempo sono stati separati a causa di alcune incomprensioni all’interno del programma.

SOSSIO E URSULA TRA ALTI E BASSI – I due si sono conosciuti all’interno di Uomini e Donne, dating show di Maria De Filippi. La donna ha completamente perso la testa per il calciatore napoletano, non visto molto bene inizialmente dal pubblico di Maria.

Successivamente, tra tanti alti bassi e un periodo passati separati, la coppia ha deciso di uscire insieme dal programma e iniziare la loro storia d’amore lontano dalle telecamere. I due hanno avuto una bellissima bambina di nome Bianca, nata da pochi mesi. La piccola ha avuto anche il battesimo e tra i partecipanti Riccardo Guarnieri, da poco tornato single.

Sossio ha, inoltre, manifestato il suo amore a Ursula con ben due proposte di matrimonio: la prima all’interno della casa del Grande Fratello e la seconda, molto più romantica, nello studio di Uomini e Donne. Tuttavia, una lettrice di Isa e Chia ha sorpreso la coppia a litigare in spiaggia.

IL LITIGIO IN SPIAGGIA – Una lettrice del blog ha girato un video del litigio tra Sossio e Ursula in spiaggia. Nel video si vedono i due discutere animatamente ma non conosciamo il motivo. Alcuni fan, infatti, avevano notato una strana assenza sui social da parte dei due, tuttavia, proprio oggi sono tornati più sorridenti che mai. Per il video, cliccate qui.