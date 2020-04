Uomini e Donne Over, Sossio e Ursula preoccupati: “Ci serve il vostro aiuto”

In questo momento tragico per il nostro Paese e per tutto il mondo, sono tante le persone che approfittano del dolore delle vittime per secondi fini, veri e propri atti di sciacallaggio a danno di persone innocenti.

Sossio Aruta e Ursula Bennardo lo sanno molto bene e hanno deciso di denunciare un vile comportamento di alcuni utenti sui social network. Vediamo nel dettaglio cosa è successo a una delle coppie più famose del trono over di Uomini e Donne.

URSULA CHIEDE AIUTO AI FOLLOWERS – In queste ore, Ursula ha svelato a cuore aperto di aver scoperto un profilo che utilizza foto e video della sua famiglia per truffare le persone. Sono tanti gli account fake su Instagram ma alcuni sono davvero pericolosi poiché cercano di estorcere denaro o altri beni spacciandosi per personaggi dello spettacolo.

“Vi devo chiedere un enorme favore: c’è un profilo, vi faccio vedere anche gli screen e di quale profilo si tratta, che si spaccia per me e Sossio. Fingono e promettono lavoro. Fingono proprio di essere noi, anche nei messaggi con gli audio” ha esordito la donna su Instagram.

URSULA BENNARDO DENUNCIA L’ACCADUTO ALLE FORZE DELL’ORDINE – La compagna di Sossio ha deciso di non lasciar correre e di denunciare alle forze dell’ordine questo avvenimento. “Io sporgerò denuncia domani. Ho già raccolto tutto il materiale, però nel frattempo mi serve il vostro aiuto per bloccare il profilo. Fatelo subito in tanti: mi stanno arrivando tantissimi messaggi di gente che è stata truffata. Altra gente potrebbe essere presa in giro, quindi per favore” ha chiesto disperata la Bennardo.

“Vi ringrazio per l’aiuto che mi avete dato, sperando di risolvere subitissimo questa situazione” ha dichiarato oggi Ursula per l’aiuto ricevuto da parte dei suoi followers nella giornata di ieri.