Uomini e Donne Over, torna il sereno tra Veronica Ursida e Giovanni Longobardi

Giovanni Longobardi e Veronica Ursida sono una delle coppie più discusse del trono over di Uomini e Donne. Dopo la fine della stagione 2019/2020, i due sono stati spesso paparazzati assieme ma sono circolate anche diverse voci su delle crisi. In che rapporti sono Giovanni e Veronica?

LA STORIA NELLA TRASMISSIONE – La relazione nata all’interno delle mura di Uomini e Donne ha creato molti sospetti soprattutto per le dinamiche legate al volersi dare l’esclusiva. I due, infatti, nonostante apparissero agli occhi di tutti molto innamorati, non sono mai usciti insieme dal programma, anzi, Veronica ha sentito anche un altro uomo. Questo ha creato dei problemi di fiducia in Giovanni, spesso sfociati in pesanti liti.

Veronica, infatti, ha cercato in tutti i modi di tranquillizzare il cavaliere napoletano ma la fiducia è stata molto difficile da riconquistare. Giovanni, vista la situazione nello studio, ha deciso di abbandonare la trasmissione ribadendo l’assenza di serenità e fiducia che dovrebbe esserci in una coppia. Veronica, di tutta risposta, ha deciso di seguirlo e abbandonare lo studio, tuttavia sono usciti separati.

LONTANI DALLE TELECAMERE – Adesso la coppia sta vivendo la loro frequentazione lontana dalle telecamere, pertanto più serenamente. Nonostante l’allontanamento dal programma, i problemi non sono mancati e Giovanni ha spesso dichiarato che la fiducia è una parte fondamentale in una storia d’amore. Qualcuno, infatti, ha ipotizzato una crisi tra i due che effettivamente c’è stata, tuttavia, pare che le cose siano tornate al posto giusto.

Il blog di gossip Il Vicolo delle News ha pubblicato su Instagram qualche ora fa delle foto della coppia in atteggiamenti romantici per Roma. Inoltre, sono presenti delle stories che documentano come la storia tra Veronica Ursida e Giovanni Longobardi proceda a gonfie vele, per vederle cliccate qui.