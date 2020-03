Uomini e Donne Over, una dichiarazione inaspettata di un cavaliere: “Non c’è un giorno che io non pensi a lei”

Avrete ormai notato che il trono over di Uomini e Donne ha preso il sopravvento su quello classico composto dai ragazzi. Questo è successo a causa dei bassi ascolti, a quanto pare gli “adulti” attirano di più il pubblico di Mediaset.

GEMMA GALGANI PROTAGONISTA INDISCUSSA – La principale protagonista degli Over è sicuramente Gemma Galgani. La donna, da sempre rivale di Tina Cipollari, è sempre stata un po’ sfortunata in amore, tuttavia, continua a crederci. Nel lontano 2017, la donna avviò una relazione con Marco Firpo che continuò anche d’estate fuori dal programma. Sfortunatamente, la relazione finì e Marco abbandonò il programma. Anni dopo, il cavaliere ha fatto una dichiarazione inaspettata su Gemma.

LA DICHIARAZIONE DI MARCO SU GEMMA GALGANI – Intervistato per Uomini e Donne Magazine, Marco Firpo ha dichiarato di aver pensato sempre a Gemma. “Da quando la nostra storia è finita, non c’è un giorno che non abbia dedicato a Gemma un pensiero. Ho passato momenti stupendi con lei e non penso che li scorderò. Ero innamorato di lei, è una grande donna” ha dichiarato l’ex cavaliere. Parole molto forti quelle di Marco, lo rivedremo presto nel parterre maschile?