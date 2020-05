Uomini e Donne Over, Veronica Ursida scopre delle chat segrete di Giovanni

Oggi è andata in onda la prima puntata del trono over di Uomini e Donne dopo due mesi di stop a causa dell’emergenza Coronavirus. Il programma è iniziato dando ampio spazio a Gemma Galgani, impegnata con il nuovo format delle chat anonime; la donna ha fatto la conoscenza di Sirius, 26enne. Successivamente, spazio a Veronica Ursida e Roberta Di Padua rivali in amore per il cavaliere Giovanni.

TRIANGOLO AMOROSO TRA VERONICA, GIOVANNI E ROBERTA – Prima del lockdown, eravamo rimasti su Giovanni, cavaliere conteso da Veronica Ursida e Roberta Di Padua. Tuttavia, pare che l’uomo voglia continuare la frequentazione solo con Veronica, scelta che ha fatto infuriare Roberta. “Una persona con cui ci hai parlato, l’hai sentita, vi siete scritti, non è possibile che io mi arrabbio e tu chiudi” ha tuonato in studio Di Padua.

“Ci ho pensato in questi giorni, e quando l’ho ricercato in quell’occasione la mia era una sorta di apertura…” ha continuato delusa e amareggiata Roberta, convinta che l’uomo dovesse fare un passo indietro e non illuderla. Ed ecco arrivare la conferma di Giovanni: “Mi sono sentito tradito perché fino al giorno prima era tutto tranquillo, poi il giorno dopo è arrivata qui agguerrita. Mi sembrava una cosa studiata per attaccarmi!”

Maria De Filippi ha poi domandato al cavaliere se fosse sicuro della sua scelta: “Per me sarebbe una mancanza di rispetto verso Veronica. Non sarei vero. Sentirla e poi stare molto più avanti con lei sarebbe anche una mancanza di rispetto per lei”.

VERONICA E LE CHAT SEGRETE DI GIOVANNI – Nonostante la preferenza di Giovanni, Veronica non è sembrata soddisfatta a causa di alcune chat segrete dell’uomo con una donna non appartenente al programma. Una ragazza, di cui non conosciamo l’identità, ha causato la rottura della precedente relazione di Giovanni, ben 13 anni fa e pare che ora sia tornata. L’uomo, tuttavia, durante la quarantena ha continuato a parlare con questa donna, scambiandosi anche messaggi molto ambigui. Veronica era in procinto di chiudere la sua conoscenza ma Giovanni ha cercato di farla ragionare e le ha fornito le prove della sua buona fede. Vedremo cosa accadrà in futuro, anche perché Veronica Ursida non è apparsa totalmente convinta.