Uomini e Donne Over, volano parole forti tra Pamela Barretta ed Enzo Capo

Nuovo scontro tra i protagonisti del trono over di Uomini e Donne, Pamela Barretta ed Enzo Capo. I due hanno avuto un’intensa storia d’amore finita malissimo e la guerra sui social è ancora in atto. Pamela ed Enzo hanno condiviso tanto insieme ma l’amore che un tempo li legava sembrerebbe essersi trasformato in odio.

VOLANO PAROLE PESANTI TRA I DUE – In queste ore è in atto l’ennesima guerra social tra Enzo Capo e Pamela Barretta. I due si stanno lanciando vere e proprie frecciatine tramite i loro profili Instagram. Pamela, ad esempio, ha dichiarato passeggiando per le vie di Roma di aver fatto di tutto per lui e per smascherarlo. L’ex dama di Uomini e Donne ha fatto delle esternazioni molto pesanti.

“C’è gente che lavora seriamente. E siccome non hai un lavoro, dovresti trovartelo. Perché a 50 anni stare sulle spalle dei genitori, non è un granché“ ha tuonato la donna su Instagram aggiungendo altre accuse come una laurea finta, balletti alla Gianluca Vacchi e le vacanze alle Maldive.

La risposta dell’ex fidanzato, però, non si è lasciata attendere poiché Enzo ha deciso di non stare zitto e rispondere per le rime. “Non si stancherà mai di parlare di me. Mi dispiace, ti ho lasciato. Mi dispiace, non facevi per me. A me piace la donna fine e, soprattutto, la donna femminile. Non basta avere un involucro di plastica per essere femminile“ ha risposto Capo. Insomma tra i due sono volate vere e proprie parole forti!

LA SFURIATA A UOMINI E DONNE – I due, nonostante non stiano più insieme, saranno i protagonisti del dating show che andrà in onda dal prossimo 7 settembre. Pamela ed Enzo avranno una furiosa litigata che coinvolgerà anche Tina Cipollari. Ci toccherà solo attendere la messa in onda di lunedì.