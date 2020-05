Uomini e Donne, Pamela Barretta al centro delle polemiche: è finita davvero con Enzo Capo?

Durante queste nuove puntate di Uomini e Donne abbiamo assistito a diversi litigi tra cui quello tra Pamela Barretta ed Enzo Capo, i quali durante la quarantena hanno messo fine alla loro relazione. I motivi di tali litigi non sono ancora chiari ma pare che i due siano troppo gelosi, quasi possessivi, l’uno nei confronti dell’altro.

ENZO CAPO FA RECAPITARE I VESTITI A PAMELA – Nel corso di una puntata, Pamela in lacrime ha scoperto che il suo fidanzato non vuole più avere contatti con lei, nemmeno per un ultimo chiarimento. Gianni Sperti ha ricevuto una busta di carta da Enzo Capo con all’interno i vestiti che la donna aveva lasciato a casa sua prima del lockdown che ha investito l’Italia in questi mesi. Un duro colpo per la dama pugliese, la quale è scoppiata ancor di più in lacrime sotto gli occhi di tutti.

ENZO TORNA IN STUDIO E SI ACCENDE IL LITIGIO – Tuttavia, Enzo è tornato in studio per chiarire la sua posizione, soprattutto dopo aver scoperto che il web si era schierato dalla parte di Pamela Barretta a seguito dell’episodio della busta di vestiti. I due hanno litigato pesantemente in studio, le voci si sono mischiate parecchio rendendo praticamente incomprensibili i motivi che hanno spinto i due a lasciarsi. Pare, però, che entrambi siano troppo gelosi ed è per questo motivo che un like su Instagram ha fatto scatenare il putiferio in studio.

PAMELA SMASCHERA ENZO MA QUALCOSA VA STORTO – In questi giorni, Enzo e Pamela sono tornati in studio più iracondi che mai. Pamela ha cercato di dimostrare l’infedeltà del fidanzato proiettando sullo schermo degli screenshot di messaggi tra Enzo e un’altra donna, la quale si è messa in contatto con Pamela e le ha raccontato tutto. Tuttavia, l’uomo ha dichiarato di essere single, pertanto di non avere problemi a mostrare questi messaggi in pubblico.

Sul web si è scatenata l’ennesima polemica a riguardo poiché gli spettatori, questa volta, hanno preso le parti del cavaliere. Pamela è stata accusata di essere troppo vendicativa e che sta esagerando con trappole e diffamazioni varie. La donna, infatti, sta continuando ad attaccare Enzo sui social, il quale è costretto a rispondere ai continui messaggi della sua (ex) fidanzata. Ci sarà un lieto fine per loro?