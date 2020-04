Uomini e Donne: Pamela Barretta attacca il suo ex Stefano

Continuano gli attacchi tra Pamela Barretta, un’ex partecipante del trono over di Uomini e Donne, e il suo ex Stefano Torrese. I due avevano iniziato una relazione proprio all’interno della trasmissione ed erano anche usciti insieme. Ritornando in studio poi c’erano state delle problematiche e la coppia non finì proprio bene.

LA FINE DELLA STORIA TRA PAMELA BARRETTA E STEFANO TORRESE – Invitati in trasmissione come coppia Stefano e Pamela erano pronti a raccontare cosa stessero vivendo. Si venne a scoprire, però, che Stefano aveva mandato diversi messaggi a Roberta, un’altra donna partecipante del programma. A quel punto Pamela si scagliò contro Stefano lanciandogli anche l’anello che le aveva regalato. La storia tra i due era definitivamente finita, Stefano fu mandato via e Pamela ritornò nel programma.

PAMELA BARRETTA: OGGI FELICE CON IL SUO NUOVO AMORE MA ATTACCA STEFANO – Oggi Pamela Barretta sta vivendo una felice ed intensa storia d’amore con Enzo Capo, conosciuto proprio nella trasmissione di Maria De Filippi. Nonostante questa felicità, però, continua ad attaccare il suo ex. Quest’ultimo, infatti, aveva rilasciato un’intervista qualche giorno fa e Pamela, dunque, non accettando quanto avesse detto ha fatto delle dichiarazioni importanti sul suo conto. Ha ribadito, infatti, quanto fosse interessato solo al business che potrebbe arrivare grazie a Uomini e Donne e a Maria De Filippi stessa.

LE PAROLE DI PAMELA RIVOLTE ALL’EX – “Siamo sempre noi donne a essere pazze, certo. Dopo aver portato tutte le prove alla redazione non ti hanno più invitato. Non hai preso in giro solo me e il pubblico, ma anche loro. E quindi hanno pensato bene di farti rimanere a casa. Che soddisfazione ho avuto, grande bugiardo. Le bugie le hai pagate tutte. Il tuo sogno di fare soldi con Uomini e Donne è svanito, grazie alle tue bugie”. Dopo queste importanti dichiarazioni la giovane donna ha parlato anche di minacce, scopriamo nel dettaglio cosa è stato detto.

PAMELA BARRETTA: MINACCE DA UN PO’ DI TEMPO – La giovane donna ha dichiarato che sta ricevendo alcuni messaggi minatori da parte di un utente misterioso. Non ha voluto dichiarare, infatti, il nome del mittente. Ha solo sostenuto che inizialmente sembrava non farci tanto caso e che cercava di non pensarci. Oggi, invece, si è sentita di parlare e di farlo sapere a tutti.

LE PAROLE DI PAMELA SULLE MINACCE RICEVUTE – La donna, circa le minacce ricevute da Novembre, ha dichiarato: ”Da novembre c’è una persona che mi perseguita. Finora ho lasciato sempre perdere, mi sono fatta anche delle risate con i suoi messaggi anche se spesso c’erano calunnie, diffamazione. Però ho lasciato perdere. Questa persona mi ha fatto anche sapere che guarda le mie dirette e le mie storie, quindi è l’unico mezzo per fargli sapere quello che gli voglio dire”. Poi ha proseguito: “Ho lasciato perdere finché non mi sono arrivate minacce di morte. Ti volevo solo dire che ho dovuto lasciare tutto alla polizia postale, viste le minacce di morte e non so cosa mi potrà succedere, lo sai tu. Ti ho già denunciato, spero che la polizia postale scoprirà chi sei prima che tu mi faccia qualcosa”.