Uomini e Donne: Pamela Barretta confessa di avere un problema di salute

Pamela Barretta è tornata sui social. Era da un po’ di tempo che infatti mancava. La donna ha deciso di parlare un po’ con i suoi follower e ha confessato di avere ultimamente un problema di salute. Nulla di grave, ma si tratta di qualcosa di davvero fastidioso.

IL PROBLEMA DI SALUTE DI PAMELA BARRETTA – Pamela Barretta ha confessato di avere un problema di salute che riguarda l’orecchio. Ha anche avuto la febbre alta, in quanto ci sarebbe un’infezione. Il medico le aveva suggerito di non usare i cotton fioc, ma lei non ci ha pensato due volte e adesso ha danneggiato anche l’altro orecchio.

Non si tratta di nulla di grave, ma ha ammesso che dopo l’estate dovrà anche operarsi per risolvere definitivamente questo fastidioso problema che le sta portando anche altre piccoli conseguenze per quanto riguarda la salute fisica.

LE ACCUSE DI ROBERTA DI PADUA – Roberta Di Padua, ex dama di Uomini e Donne, ha rilasciato delle pesanti accuse su alcuni ex partecipanti al noto programma. Aveva dichiarato infatti che alcuni le avevano riservato parole pesanti. Uno dei possibili nomi sarebbe stato proprio quello di Pamela Barretta.

LA RISPOSTA DI PAMELA BARRETTA – L’ex dama si sarebbe detta basita dalla situazione, anche perché si è parlato di querele, dunque di cose molto gravi. Lei ha confessato che non avrebbe detto niente di così brutto. Insomma staremo a vedere come procederanno le cose. Intanto per vedere la sua storia clicca qui.