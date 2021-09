Uomini e Donne, Pamela Barretta confessa: ”Gli uomini hanno paura di me”

Pamela Barretta è un personaggio noto nel mondo del web per aver partecipato a Uomini e Donne nel parterre femminile del trono over. Da allora è molto seguita e conta un gran numero di followers.

Pamela nell’ultimo periodo è single e spesso condivide delle storie dove mostra il suo carattere forte ed il fatto che con lei ci si debba impegnare molto. Pamela ha infatti sostenuto: “I maschi hanno paura di me perché con me non hanno scampo! Li sgamo subito, sono micidiale”.

PAMELA BARRETTA DICHIARA DI ESSERE SINGLE: ”MEGLIO SOLI CHE MAL ACCOMPAGNATI” – Negli ultimi tempi Pamela Barretta ha dichiarato di essere single, sostenendo che non per forza chi non ha un compagno deve sentirsi in difetto. La web influencer è passata poi a dare messaggi motivazionali ai suoi follower.

”Meglio soli che male accompagnati” ha scritto Pamela nelle ultime ore su Instagram in risposta ad una signora che gli raccontava del marito. In realtà questa frase sembra essere diventata un po’ il motto della web influencer.

Ricordiamo che la sua storia con Enzo Capo è finita da diverso tempo, tra frecciatine e risposte sui social reciproche, possiamo affermare che i due non si sono lasciati senza problemi anzi, non sono assolutamente in buoni rapporti.