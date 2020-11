Uomini e Donne, Pamela Barretta esce allo scoperto con la sua nuova fiamma

Pamela Barretta, dama pugliese, è una delle protagoniste più discusse di Uomini e Donne. La donna ha avuto una storia travagliata con Enzo Capo, con il quale ha concluso la sua relazione in modo brutale.

LA STORIA CON ENZO CAPO – Pamela Barretta ed Enzo Capo si sono conosciuti all’interno del dating show di Maria De Filippi. I due hanno subito avuto una forte attrazione e hanno deciso di uscire insieme per viversi fuori dal programma. Tuttavia, le cose non sono andate come previsto e, dopo la quarantena, Pamela ed Enzo si sono lasciati.

La dama pugliese è tornata a Uomini e Donne per cercare un confronto con Enzo, purtroppo però i due non sono riusciti ad avere una conversazione normale e civile. Un difetto della loro storia d’amore è stato sicuramente l’essere troppo gelosi l’un l’altro, pertanto, la mancanza di fiducia era abbastanza presente.

NUOVA FIAMA PER PAMELA – La donna ha deciso di abbandonare lo studio definitivamente, dopo aver chiuso con Enzo Capo. Attualmente Pamela è felice accanto a un’altra persona conosciuta proprio grazie al programma. Quando lei è andata via, quest’uomo è arrivato poco dopo. Inizialmente la donna ha evitato di condividere troppi momenti di vita quotidiana con lui poiché molto riservato, tuttavia, Pamela Barretta ha deciso di uscire allo scoperto.

Giovanni Villa è il nuovo compagno di Pamela; è una persona abbastanza riservata, infatti non risulta essere presente sui social. I follower di Pamela hanno chiesto all’uomo cosa pensasse di lei e, senza pensarci due volte, ha risposto che si trova in perfetta sintonia. Pare che la donna abbia finalmente voltato pagina. Nel frattempo, Enzo Capo risulterebbe ancora single. Clicca qui per vedere la foto.