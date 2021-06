Uomini e Donne: Pamela Barretta ha un nuovo fidanzato? Gli insulti del web sul suo aspetto fisico

Molto probabilmente Pamela Barretta potrebbe essersi fidanzata. Il sospetto è nato negli utenti, in quanto lei avrebbe fatto delle importanti dichiarazioni rilasciate sul suo profilo di Instagram. Altri però l’hanno insultata pesantemente circa il suo aspetto fisico.

La donna infatti, per difendersi dalle accuse, ha lasciato capire di non essere single. Ma per quale motivo è stata presa di mira e offesa? Scopriamo insieme cos’è successo.

GLI INSULTI A PAMELA BARRETTA – Alcune persone si sono scagliate contro Pamela Barretta per lo stile di vita che conduce, molti hanno insinuato che non lavora ma che si faccia mantenere. Lei ha però risposto a queste persone di farsi gli affari propri.

Una volta chiarito questo concetto molti l’hanno accusata di non essersi ancora fidanzata in quanto gli uomini non vorrebbero mai avere una storia seria con lei. Tra i vari insulti c’è chi l’ha accusata di essere grassa e di essere anche una persona poco affidabile.

La donna ha deciso di postare nuovamente questi contenuti per mostrare ai suoi fan quanto la gente sia cattiva. Non sappiamo però se attualmente la donna sia fidanzata, in quanto ha dichiarato di non aver mai detto di essere single. Non ha fatto altre dichiarazioni in merito, intanto per vedere la sua storia clicca qui.